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    Події в Україні

    Евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості

    На Харківщині окупанти зірвали домовленості про режим тиші - Евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості
    На Харківщині окупанти зірвали домовленості про режим тиші
    фото: Міністерство оборони України

    На околицях міста тривають бої з окупантами

    Обіцяного «зеленого коридору» з Ізюму для евакуації населення не вийшло. Про це повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник у Facebook.

    «На жаль, немає жодного «зеленого коридору» до Ізюма. На околицях міста тривають бої з російськими окупантами, але ми разом з військовими Територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей. Ввечері чекайте на інформацію», – повідомив Стрельник.

    Нагадаємо, на сьогодні, 18 березня, уряд погодив дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації. Також на 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині. До слова, гуманітарними коридорами у четвер, 17 березня, евакуйовано 3810 людей, з них майже половина – з Київщини.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості