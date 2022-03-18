Евакуація з Ізюма триває під обстріли. Окупанти знову зірвали домовленості

На околицях міста тривають бої з окупантами

Обіцяного «зеленого коридору» з Ізюму для евакуації населення не вийшло. Про це повідомив начальник відділу міськради Максим Стрельник у Facebook.

«На жаль, немає жодного «зеленого коридору» до Ізюма. На околицях міста тривають бої з російськими окупантами, але ми разом з військовими Територіальної оборони Ізюма доставляємо гуманітарну допомогу в села Ізюмського району і евакуюємо звідти людей. Ввечері чекайте на інформацію», – повідомив Стрельник.

Нагадаємо, на сьогодні, 18 березня, уряд погодив дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації. Також на 18 березня підтверджено відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині. До слова, гуманітарними коридорами у четвер, 17 березня, евакуйовано 3810 людей, з них майже половина – з Київщини.