Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України 

Попередній пакет допомоги був рекордним і містив озброєння на 400 млн євро

Прем'єр-міністр Санна Марін розповіла про підготовку 13-го пакету оборонної допомоги для України. Відповідну заяву вона зробила на одному із заходів Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляють ЗМІ.

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«Нам потрібно переконатися, що спонукання, яке ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакета озброєнь Україні», – наголосила очільниця фінського уряду.

За її словами, зміст пакету публічно не оголошується. Але в ньому будуть враховані всі запити української сторони. Нагадаємо, що 12-й пакет оборонної допомоги для України був анонсований наприкінці січня. Він містив озброєння (в тому числі важке) на суму близько 400 млн євро.

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На той момент це був рекорд, бо всього з початку повномасштабної війни Фінляндія спрямувала в Україну допомоги на 590 млн євро (включно з 12-м пакетом).

Також у січні під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).

До того ж у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу, Гельсінкі заморозило російських активів на суму €187 млн.