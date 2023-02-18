Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України
Попередній пакет допомоги був рекордним і містив озброєння на 400 млн євро
Прем'єр-міністр Санна Марін розповіла про підготовку 13-го пакету оборонної допомоги для України. Відповідну заяву вона зробила на одному із заходів Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляють ЗМІ.
«Нам потрібно переконатися, що спонукання, яке ми зараз надсилаємо Росії, полягає в тому, що ця допомога не закінчується. Поки Україна потребує нашої допомоги, ми допомагатимемо. І дуже скоро Фінляндія ухвалить рішення щодо нашого 13-го пакета озброєнь Україні», – наголосила очільниця фінського уряду.
За її словами, зміст пакету публічно не оголошується. Але в ньому будуть враховані всі запити української сторони. Нагадаємо, що 12-й пакет оборонної допомоги для України був анонсований наприкінці січня. Він містив озброєння (в тому числі важке) на суму близько 400 млн євро.
На той момент це був рекорд, бо всього з початку повномасштабної війни Фінляндія спрямувала в Україну допомоги на 590 млн євро (включно з 12-м пакетом).
Також у січні під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).
До того ж у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу, Гельсінкі заморозило російських активів на суму €187 млн.
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