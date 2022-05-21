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    Події в Україні

    «Герой іде»: мережу вразив особливий знімок захисника Маріуполя

    Сталевий погляд українського воїна вразив мережу - «Герой іде»: мережу вразив особливий знімок захисника Маріуполя
    Сталевий погляд українського воїна вразив мережу
    фото: Хатія Деканоїдзе/Facebook

    Попри автомат, що націлено йому в спину, український вояк рішуче дивиться вперед

    Колишня керівниця Національної поліції України, одна з лідерів грузинської опозиції Хатія Деконаїдзе опублікувала знімок захисника Маріуполя, що перебував у «Азовсталі».

    «Герой іде. Слава героям!», – підписала вона світлину.

    На фото пораненого воїна конвоює російський солдат. Попри автомат, що націлено йому в спину, український захисник рішуче дивиться вперед. Його сталевий погляд вразив мережу. У коментарях користувачі захоплюються незламністю захисника Маріуполя.

    «Вільний герой, сталевий погляд, хлопці зі сталі, ви маєте жити, ви маєте повернутись…», «Гордість до сліз! Поважаю безмежно! Будемо дуже чекати в Украіні!», «Гордість країни. Боже, збережи йому життя й душу», «Вижити, щоб жити і боротись! Честь і слава! Чекаємо дома в найближчий час! Молимось!», – пишуть коментатори.

    Поранений захисник Маріуполя. Фото: Дмитро Козацький

    Поранений захисник Маріуполя. Фото: Дмитро Козацький

    Раніше знімок захисника вже публікував керівник пресслужби полку «Азов» Дмитро Козацький. На світлині чоловік щиро посміхався попри поранену руку.

    Раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

    президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада домовилась з міжнародними організаціями про гарантії повернення українських захисників додому в рамках певного обміну.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Азов Володимир Зеленський Україна президент чоловік влада окупація радник солдат час Михайло Подоляк #stoprussia
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    «Герой іде»: мережу вразив особливий знімок захисника Маріуполя