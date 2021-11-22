Глава МЗС розповів, які іноземні війська воюють в Україні

У війні проти України з 2014 року беруть участь російські військові

Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні війська не ведуть бойових дій з української сторони. Натомість на Донбасі на боці бойовиків воюють російські військові.

«Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться. Єдині іноземні війська, які ведуть бойові дії на території України, це російські війська», – заявив міністр під час брифінгу.

Окрім того, він відзначив, що можливий наступ РФ взимку – один зі сценаріїв, який лежить на столі російського керівництва.

«Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб йому запобігти. Але це не скасовує потреби в максимальному зміцненні нашої обороноздатності, тому що ніколи неможливо передбачити дії Російської Федерації», – наголосив Кулеба.

Він також запевнив, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Київ залишається відданим пошуку дипломатичного вирішення конфлікту.

За його словами, російська сторона підвищила інтенсивність дезінформації, включаючи неправдиві звинувачення України в нібито підготовці до військового наступу на Донбасі.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати над пожвавленням «нормандського формату».

«Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас, українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій», – додав міністр.

Додамо, що сьогодні російські терористи поранили українського військового на Луганщині.

Серкретар РНБО запевнив, що Україна отримає міжнародну допомогу в разі наступу Росії.

Напередодні українські військові застосовували Javelin на Донбасі.

Також відомо, що Росія «підсилить» кордон з Україною трьома батальйонами важких вогнеметних установок.

Нещодавно Кремль опублікував секретне листування щодо Донбасу.