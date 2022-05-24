Громадянин Туреччини сховав у авто 60 кг бурштину, його викрили на кордоні (фото)

Бурштин знайшли під час перевірки вантажного автомобіля у пункті пропуску «Порубне»

Із України намагалися вивезти 58 пакунків із бурштином. Вироби з сонячного каменю 23 травня надвечір виявили прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками в пункті пропуску «Порубне». Про це інформує Держприкордонслужба.

Бурштин знайшли під час перевірки вантажного автомобіля румунської реєстрації.

Транспортним засобом прямував на виїзд з України громадянин Туреччини. Для незаконного перевезення виробів із бурштину водій влаштував сховки серед особистих речей та використав конструктивні особливості вантажівки.

Загальна вага вилучених пакунків із сонячним камінням сягає понад 60 кг.

Вартість буде встановлено після експертної оцінки фахівців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку необхідно адресувати не йому, а батькам полеглих воїнів.

Раніше прикордонники пояснили, як юнакам виїхати на навчання за межі України. Право на перетин кордону вище військове керівництво надало лише тим українцям-чоловікам призовного віку, що мають на меті продовження навчання. Йдеться про студентів очної або дуальної форми навчання. Тобто слухачі вечірніх курсів, підготовчих курсів у таку категорію не входять