Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці під час руху автівок

Цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

Також, за його словами, у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Крюківському мосту.

Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання, там камера зафіксувала, як по мосту рухється автомобіль, коли туди влучає дрон. Мер Кременчуга Віталій Малецький повідомив, що водій не постраждав.

момент влучання по мосту

«Щодо того самого авто – водій живий!», – написав мер.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

За попередніми даними обійшлось без постраждалих.

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.

В Одесі виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Ціллю окупантів у Кривому Розі стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.