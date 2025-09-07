Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці під час руху автівок
«Щодо того самого авто – водій живий!», – написав мер
Цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».
Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.
Також, за його словами, у місті Кременчук пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Крюківському мосту.
Місцеві пабліки поширили відео з моментом влучання, там камера зафіксувала, як по мосту рухється автомобіль, коли туди влучає дрон. Мер Кременчуга Віталій Малецький повідомив, що водій не постраждав.
«Щодо того самого авто – водій живий!», – написав мер.
У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.
За попередніми даними обійшлось без постраждалих.
У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.
Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.
В Одесі виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.
Ціллю окупантів у Кривому Розі стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.
