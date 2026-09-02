Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування корпусу «Азов»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування корпусу «Азов»
Наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту
колаж: «Азов»

Корпус наголосив, що його «культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу»

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування першого корпусу Нацгвардії «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу корпусу.

«Упродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу першого корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад. Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

«Бойова історія полку «Скеля» налічує чимало визначних досягнень. Військовослужбовці підрозділу неодноразово демонстрували мужність та стійкість, виконували надзвичайно важкі завдання, здійснюючи наступальні та оборонні дії на найважчих ділянках фронту», – додається у заяві.

Корпус наголосив, що його «культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців».

«Корпус «Азов» зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям «Скелі» свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу», – підсумувала пресслужба.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині.

Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.

Читайте також:

Теги: військові Азов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ системно атакувала військову, паливну та логістичну інфраструктуру Росії
Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози ТЕМА ТИЖНЯ
4 серпня, 21:00
Пентагон розглядає можливість зменшення військової присутності США в Перській затоці
США можуть суттєво змінити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном – WP
19 серпня, 00:59
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
3 серпня, 09:31
Норвезькі військовослужбовці хочуть прищепити своїм українським колегам «вікінгський дух», проводячи для них навчання в Польщі
Норвезькі військові навчають ЗСУ «духу вікінгів»
8 серпня, 18:33
Український прапор на Кінбурнській косі
Росіяни опинилися в пастці на Кінбурнській косі
9 серпня, 19:37
Після поїздки на фронт Безугла заявила, що відчула зміни у військах
Безугла після відставки Сирського вирвалася на фронт і розказала, що змінилося
15 серпня, 16:30
Середюк розповів про історію створення і головні завдання Корпусу
Олексій Середюк представив «Християнський корпус» на міжнародному форумі «35 років віри та свободи» в Києві
25 серпня, 14:33
Для піхоти трофеї – своєрідна можливість краще зрозуміти противника
Розвідник показав дивні трофеї, знайдені на позиціях росіян
30 серпня, 16:15
Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня
Одеса під ударом, Росія готує нові атаки на енергетику: головне за ніч 2 вересня
Сьогодні, 05:52

Суспільство

Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом
Драпатий розповів, як змінюватиме ЗСУ та командування військом
Полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування корпусу «Азов»
Полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування корпусу «Азов»
День нотаріату: скільки нотаріусів працює в Україні та де їх найбільше
День нотаріату: скільки нотаріусів працює в Україні та де їх найбільше
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
День нотаріуса 2026: історія свята, привітання та яскраві листівки
Здійснив близько тисячі бойових вильотів. Згадаймо Назарія Кріля
Здійснив близько тисячі бойових вильотів. Згадаймо Назарія Кріля
Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року
Початок осені приніс прохолоду та дощі: погода в Україні на 2 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
78K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Сьогодні, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Сьогодні, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua