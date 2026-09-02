Полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування корпусу «Азов»

Наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту

Корпус наголосив, що його «культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу»

425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування першого корпусу Нацгвардії «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу корпусу.

«Упродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу першого корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад. Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі продовжується переміщення та об'єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

«Бойова історія полку «Скеля» налічує чимало визначних досягнень. Військовослужбовці підрозділу неодноразово демонстрували мужність та стійкість, виконували надзвичайно важкі завдання, здійснюючи наступальні та оборонні дії на найважчих ділянках фронту», – додається у заяві.

Корпус наголосив, що його «культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців».

«Корпус «Азов» зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям «Скелі» свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу», – підсумувала пресслужба.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави військовослужбовця полку «Скеля», якого підозрюють у побитті військового капелана та підполковника на Харківщині.

Скандал навколо підрозділу набув широкого розголосу після розслідування видання «Бабель», яке повідомило про численні випадки смертей новобранців і можливі факти систематичного насильства. Після цього командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час службової перевірки, а ДБР заявило, що перевіряє дії керівництва підрозділу та всі обставини можливих порушень.