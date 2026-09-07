Командир Третього армійського корпусу звернувся до Путіна з нібито захопленого Святогірська (відео)

Білецький заявив, що місто залишається під контролем українських військових

Бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що Святогірськ на Донеччині перебуває під контролем Збройних сил України. Відеозвернення він записав безпосередньо в центрі міста на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври, повідомляє «Главком».

«60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона», – сказав Білецький.

Він також звернувся до російського військового та військово-політичного керівництва із закликом не поширювати неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

Білецький записав відео зі Святогірська та спростував заяву Путіна про захоплення міста



Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав звернення з центру Святогірська на тлі Святогірської лаври. Він заявив, що місто повністю контролюють українські військові. pic.twitter.com/kmTtpgcoVM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 7, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Заява Білецького пролунала після того, як російські пропагандистські ресурси почали поширювати повідомлення про нібито захоплення Святогірська. Про «звільнення» міста також заявив президент Росії Володимир Путін.

Напередодні Донецька обласна військова адміністрація також спростувала повідомлення про нібито захоплення Святогірська. В ОВА заявили, що російські пропагандистські ресурси поширюють неправдиву інформацію та намагаються підкріпити її постановочними матеріалами.

Водночас в ОВА наголосили, що ситуація у Святогірську залишається складною. Фронт розташований поруч, а російські війська регулярно обстрілюють місто, створюючи загрозу для цивільних та інфраструктури.

Попри це, місцева влада продовжує працювати та забезпечувати життєдіяльність міста настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін перебуває безпосередньо у місті та розповідає про ситуацію там.

Українські журналісти також побували у Святогірську та показали кадри з міста. На них видно, що населений пункт перебуває під українським контролем, а над містом майорить український прапор.

Святогірськ продовжує залишатися під контролем України, попри близькість фронту та постійні російські обстріли.

Російське керівництво не вперше поширює заяви про захоплення українських населених пунктів, які не відповідають фактичній ситуації на полі бою.