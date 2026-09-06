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Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Драпатий представив нового командувача Сухопутних військ
Драпатий: Відрекомендував особовому складу нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України
фото: Генштаб ЗСУ

Бригадного генерала Святослава Заїця призначено новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ – бригадного генерала Святослава Заїця. Про це пише «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Указ про його призначення було підписано 2 вересня. За даними Генерального штабу ЗСУ, рішення ухвалили з огляду на великий досвід управління військами, уміння досягати результатів та ефективно впроваджувати технології, що дають реальну перевагу на полі бою.

Серед ключових завдань нового очільника – підвищення бойової спроможності підрозділів, покращення умов для військовослужбовців та докорінна зміна підходів до їхньої підготовки відповідно до реалій сучасного бою. Також наголошено на потребі формувати нове покоління офіцерів і сержантів за принципами компетентності, розвивати безпілотні й цифрові системи заради збереження життів бійців та оперативно передавати бойовий досвід фахівцям, які планують операції.

Святослав Заїць розпочав військову службу у 2006 році в Десантно-штурмових військах. Під час окупації Криму в 2014 році він перебував на півострові як командир розвідувальної роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Упродовж кар'єри він пройшов шлях до командувача 20-го армійського корпусу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив принципи, за якими планує керувати Збройними Силами України та змінювати  військо. Він наголосив, що головною бойовою спроможністю армії залишаються люди, а командири мають відповідати не лише за результат, а й за підлеглих.

За словами Драпатого, військовослужбовців необхідно належно готувати, берегти від невиправданого ризику та створювати умови для професійного розвитку. Військова служба, на його думку, має стати більш прогнозованою та справедливою.

Теги: Генштаб Михайло Драпатий

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