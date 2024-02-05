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Наєв анонсував надходження далекобійної зброї в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наєв анонсував надходження далекобійної зброї в Україну
За словами Наєва, надходження літаків F-16 і ракет з дальністю ураження цілей у 300-500 км дозволить ЗСУ досягти ще більших успіхів на полі бою
фото: armyinform

«У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів»

Найближчим часом Україна отримує від західних союзників більш далекобійну зброю. Зокрема очікуються поставки F-16 з ракетами на 300-500 км. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів», – сказав Наєв.

За словами командувача, це дозволить Силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога.

Як зазначив Наєв, із появою влітку 2022 року реактивних систем залпового вогню М142 Himars, а пізніше й М270 Mlrs, противник поніс ще більш відчутні втрати в логістичному забезпеченні своїх передових підрозділів і був змушений переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю.

«Це призвело до збільшення логістичного «плеча» підвозу боєприпасів та матеріальних засобів, ускладнення управління військами, втрати наступальних спроможностей та переходу до вимушеної оборони (а з часом і до «жесту доброї волі» з правого берега Дніпра та евакуації з Херсона)», – заначив Наєв.

Генерал також наголосив, що із надходженням на озброєння в квітні 2023 року зенітно-ракетного комплексу Patriot протиракетний щит України посилився ще більше за рахунок збільшення дальності знищення аеродинамічних цілей на відстані до 150 км.

Раніше ексдиректор ЦРУ Девід Петреус припустив, коли Україна отримає винищувачі F-16. Нагадаємо, українські пілоти вже навчаються на F-16 у небі. 

Читайте також: Коли Україна отримає F-16?
Теги: літак втрати озброєння Сергій Наєв Україна

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