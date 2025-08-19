Одна з країн майже вдвічі збільшила закупівлі російської нафти

Експорт російської нафти до Індії в цьому місяці впав

Нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що хоча Китай є найбільшим імпортером російської нафти, він, як правило, отримує поставки з Далекого Сходу країни. Проте в серпні поставки нафти марки Urals, яка завантажується в портах Балтійського і Чорного морів, становили майже 75 тис. барелів на день. Це майже вдвічі більше, ніж середній показник за рік, який становить близько 40 тис. барелів, за даними Kpler. Натомість експорт до Індії в цьому місяці впав до не більше ніж 400 тис. барелів на день, порівняно із середнім показником 1,18 млн.

«Загалом, китайські нафтопереробні заводи перебувають у вигідному становищі, щоб і надалі закуповувати російську нафту, на відміну від індійських нафтопереробників», – зазначив аналітик Energy Aspects Ltd. Цзянань Сунь. Нафта марки Urals, яка постачається із західної частини Росії, залишається конкурентоспроможною порівняно з альтернативними сортами нафти з Близького Сходу, додав він.

Світовий ринок нафти зосереджений на змінах у глобальних потоках, оскільки президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля, щоб спробувати посприяти припиненню війни в Україні. У рамках цих зусиль Вашингтон подвоїв мито на всі індійські імпортні товари, щоб покарати країну за закупівлю російської нафти, хоча він ще не вжив аналогічних заходів проти Китаю на тлі торгового перемир'я з Пекіном.

Як повідомлялося, світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 років можуть впасти до $40-50 за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду «Росконгрес». Зараз барель нафти коштує $66-68, але ринок переживає «нову цінову війну».

Нагадаємо, найбільші державні нафтопереробні заводи Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні. Такий крок зроблено після посиленого тиску з боку Сполучених Штатів з вимогою припинити закупівлі в Росії.

До слова, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».