Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Після влучання ворожого дрона вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували займання

Росіяни вдарили дроном по навчальному закладу на Дніпропетровщині

Внаслідок удару російського безпілотника по навчальному закладу в Синельниківському районі Дніпропетровської області виникла пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

Як повідомили рятувальники, після влучання ворожого дрона вогнеборці оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

фото: ДСНС

Як відомо, після масованої атаки російської терористичної армії у Кременчуці виявлено нерозірвані касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Малецького.

«На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі! Бережіть себе!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.