Скільки разів РФ застосовувала заборонену зброю на полі бою в грудні: дані Генштабу

Із лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру

Росія продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни», – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що РФ застосовує частину боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Загалом відомо, що:

у грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів;

із лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин.

Самн з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

«РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення», – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, що РФ часто атакувала українських військових на полі бою Зарином. Це нервово-паралітична речовина без кольору (не газ), без запаху, яка є леткою (леткі органічні речовини – органічні речовини, які мають досить високий тиск пари за нормальних умов, щоб у значних концентраціях потрапляти у довкілля (приміщення, атмосферу).

Вона може уражати людину як при потраплянні безпосередньо на шкіру, так і при вдиханні випарів.

Ця речовина є смертельною – навіть потрапляння однієї маленької краплини на шкіру може бути достатньо для того, щоб людина померла.

До слова, триває 1061-й день повномасштабної війни.