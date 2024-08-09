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Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті
Росія порушує правила ведення війни
фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

За період з 15 лютого 2023 року по 24 липня поточного року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини

Протягом липня зафіксовано 358 випадків застосування РФ боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Про це повідомляє командування Сил підтримки Збройних Сил України.

«Росія продовжує свою агресію та грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення», – йдеться у заяві.

Росія збільшила кількість хімічних атак проти ЗСУ на фронті фото 1

Російські військові застосовують ручні газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, які заборонені для використання засобів ведення війни.

«Лише протягом липня зафіксовано та задокументовано 358 випадків застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних сполук. Загалом за період з 15 лютого 2023 року по 24 липня поточного року було зафіксовано 3570 випадків застосування противником боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини», – зазначає командування Сил підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

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Теги: війна Україна окупанти росія хімічна зброя ЗСУ

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