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Ізраїль завдав удару по сирійському заводу з виробництва хімічної зброї – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдав удару по сирійському заводу з виробництва хімічної зброї – Reuters
фото з відкритих джерел

В результаті численних ізраїльських авіаударів по сільській місцевості в провінції Хама в неділю загинули щонайменше чотири мирні жителі

Внаслідок ізраїльських авіаударів у сільській місцевості провінції Хама загинули щонайменше чотири мирні жителі, ще 13 людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією двох регіональних джерел у розвідці, удари були спрямовані на великий військовий дослідницький центр поблизу Місіафа, де, ймовірно, виробляють хімічну зброю.

Передбачається, що на об'єкті перебували іранські військові експерти, залучені до виробництва зброї. Сирійські державні ЗМІ також повідомили, що внаслідок ударів виникли дві масштабні пожежі.

Нагадаємо, водій з Йорданії застрелив трьох ізраїльтян на мосту Алленбі – Reuters.

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Теги: Ізраїль авіаудар поранення

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