На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)

Уночі безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Російська Федерація заявила про масовану дронову атаку на Ростовську область. Сталося загоряння нафтобази «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський.



Спочатку виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар нічого не повідомив про загоряння нафтобази, лише через дві години після інциденту заявив, що в Каменському районі гасять «велику пожежу на промоб'єкті». До ліквідації пожежі залучено 109 людей і 38 одиниць техніки.

Як заявила вранці пресслужба Міноборони РФ, нібито засобами ППО знищено 47 безпілотних літальних апаратів: 29 безпілотників знищено над територією Ростовської області, вісім – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Білгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над територією Криму.

Нагадаємо, безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Наприкінці серпня цього року безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас».

🔥Уламки БпЛА впали на нафтобазу росрезерва «Атлас» на Ростовщиині



На даний час відомо про мінімум два палаючі резервуари.



Нагадаємо, що минулого разу, коли уламки безпілотників впали сюди, то пожежу гасили тиждень. Події відбувалися у серпні (https://t.co/w5qxuNXDu1). pic.twitter.com/hIXuue7XFk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 29, 2024

Як повідомлялося, у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначалося, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.