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На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Ростовщині продовжує палати нафтобаза «Атлас» (відео)
Росіяни досі намагаються загасити пожежу на нафтобазі
скріншот з відео

Уночі безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області

Російська Федерація заявила про масовану дронову атаку на Ростовську область. Сталося загоряння нафтобази «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський.
 
Спочатку виконувач обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар нічого не повідомив про загоряння нафтобази, лише через дві години після інциденту заявив, що в Каменському районі гасять «велику пожежу на промоб'єкті». До ліквідації пожежі залучено 109 людей і 38 одиниць техніки.

Як заявила вранці пресслужба Міноборони РФ, нібито засобами ППО знищено 47 безпілотних літальних апаратів: 29 безпілотників знищено над територією Ростовської області, вісім – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Білгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над територією Криму.

Нагадаємо, безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Наприкінці серпня цього року безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас».

Як повідомлялося, у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначалося, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

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Теги: пожежа війна росія нафта безпілотник

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