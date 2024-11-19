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УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро

Христина Жиренко
glavcom.ua
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УЄФА виплатить країні-агресорці Росії 7,6 млн євро
За нинішній сезон УЄФА переведе РФ €4,224 млн

ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України

УЄФА виплатить країні-агресорці Росії близько 7,6 мільйонів євро за сезони-2023/24 та 2024/25 у рамках солідарних виплат. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

За минулий сезон Російському футбольному союзу (РФС) належить виплата у розмірі €3,381 млн на підтримку дитячо-юнацького футболу як країні, яка не має клубів, що беруть участь у групових етапах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. За нинішній сезон УЄФА переведе €4,224 млн.

У топ-5 за сумою виплат увійшли Німеччина, Італія, Англія, Франція та Іспанія. Цим країнам виплатять по 8,5 млн. євро за минулий сезон і по 10 млн. за нинішній.

Ця фінансова підтримка спрямована на підтримку конкурентного балансу у найвищих дивізіонах Європи.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, російські пропагандисти інформують, що збірна Росії з футболу не буде допущена до участі у жеребкуванні відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року.

Жеребкування пройде 13 грудня у Цюріху (Швейцарія). Відбірковий турнір у Європі відбудеться з березня 2025 року до березня 2026-го.

«Допуску збірної Росії до жеребкування кваліфікації чемпіонату світу не буде. Команда не зможе взяти участь у відбірному раунді через безпеку. Тут УЄФА і ФІФА своєї думки не змінюють з моменту усунення РФС. Команда не зможе претендувати на вихід на чемпіонат світу», – сказав співрозмовник пропагандистів.

Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнірі виступатимуть 16 збірних.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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