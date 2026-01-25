Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину

Необхідного людського ресурсу для повного захоплення Донеччини у РФ немає

«Основна загроза для нас – це саме тактична авіація противника. Все інше не є критичним», – запевнив генерал Євген Ласійчук

Росія навряд чи здатна військовим шляхом захопити територію Донецької області, яка досі перебуває під контролем України. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю BBC висловив 36-річний Герой України, бригадний генерал Євген Ласійчук. Він з літа 2025 року очолює 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Саме це з'єднання ЗСУ наразі відповідає за оборону Покровська та Мирнограда.

За словами Євгена Ласійчука, попри наявність у Росії засобів вогневого ураження та технологій, ключовим чинником її наступальних дій залишається чисельність особового складу. Водночас, вважає генерал, необхідного людського ресурсу для повного захоплення Донеччини у РФ немає.

«Основою їхнього успіху є масове застосування піхоти – тактика інфільтрації малими групами. Але для цього потрібна велика кількість особового складу, і я сумніваюся, що вони її мають», – зазначив Ласійчук.

Він також прокоментував спроби російських військ атакувати українські позиції механізованими колонами, зокрема в районі Гришиного. За словами генерала, така тактика виявилася неефективною і призводила до знищення техніки ще на підступах до населених пунктів.

Надалі, як зазначає командир корпусу, російська армія перейшла до використання легшої техніки – мотоциклів, баггі та легкових автомобілів, а нині переважно застосовує тактику малих піхотних груп.

За словами Ласійчука, у разі виявлення української позиції противник намагається відрізати логістику та застосовує комбіноване вогневе ураження, зокрема тактичну авіацію і керовані авіабомби. В окремих випадках, зазначив він, по одній позиції могли завдавати до шести авіаударів поспіль.

«Основна загроза для нас – це саме тактична авіація противника. Все інше не є критичним», – наголосив генерал, додавши, що українська піхота продовжує утримувати позиції, зокрема й у контактних боях.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року.

Раніше обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози. В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.