Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину
Необхідного людського ресурсу для повного захоплення Донеччини у РФ немає
фото з відкритих джерел

«Основна загроза для нас – це саме тактична авіація противника. Все інше не є критичним», – запевнив генерал Євген Ласійчук

Росія навряд чи здатна військовим шляхом захопити територію Донецької області, яка досі перебуває під контролем України. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю BBC висловив 36-річний Герой України, бригадний генерал Євген Ласійчук. Він з літа 2025 року очолює 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ. Саме це з'єднання ЗСУ наразі відповідає за оборону Покровська та Мирнограда.

За словами Євгена Ласійчука, попри наявність у Росії засобів вогневого ураження та технологій, ключовим чинником її наступальних дій залишається чисельність особового складу. Водночас, вважає генерал, необхідного людського ресурсу для повного захоплення Донеччини у РФ немає.

«Основою їхнього успіху є масове застосування піхоти – тактика інфільтрації малими групами. Але для цього потрібна велика кількість особового складу, і я сумніваюся, що вони її мають», – зазначив Ласійчук.

Він також прокоментував спроби російських військ атакувати українські позиції механізованими колонами, зокрема в районі Гришиного. За словами генерала, така тактика виявилася неефективною і призводила до знищення техніки ще на підступах до населених пунктів.

Надалі, як зазначає командир корпусу, російська армія перейшла до використання легшої техніки – мотоциклів, баггі та легкових автомобілів, а нині переважно застосовує тактику малих піхотних груп.

За словами Ласійчука, у разі виявлення української позиції противник намагається відрізати логістику та застосовує комбіноване вогневе ураження, зокрема тактичну авіацію і керовані авіабомби. В окремих випадках, зазначив він, по одній позиції могли завдавати до шести авіаударів поспіль.

«Основна загроза для нас – це саме тактична авіація противника. Все інше не є критичним», – наголосив генерал, додавши, що українська піхота продовжує утримувати позиції, зокрема й у контактних боях.

Нагадаємо, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року.

Раніше обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози. В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.

 

