«Холодноярська» бригада провела танкові навчання



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Також вони тренувалися відбивати напад противника з повітря Фото пресслужби 93 ОМБр

Екіпажі відпрацьовували порядок дій при виявленні диверсійно-розвідувальної групи

Військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» провели танкові навчання.

Про це із посиланням на пресслужбу 93 ОМБр.

Танкісти бригади «Холодний Яр» вчилися протидіяти ворожим групам.

Під час практичних занять танкісти удосконалювали водіння танками Т-64БВ у складних умовах місцевості вдень.

Екіпажі відпрацьовували порядок дій при виявленні диверсійно-розвідувальної групи. Зокрема, блокування ворожої групи.

Також вони тренувалися відбивати напад противника з повітря.

Додатково провели тренування з переходами по підготовленому проходу у мінно-вибухових загородженнях, проїжджали по колійному мосту та розгорталися у бойовий порядок.

Раніше у Балтійському морі стартували військові навчання 19 країн НАТО. Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь 3000 осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Навчання триватимуть з 7 по 16 червня.

Нагадаємо, 11 червня упродовж двох днів на полігоні неподалік Маріуполя проходили масштабні навчання з бойовою стрільбою загальновійськового резерву Об’єднаних сил. За легендою навчань ворог спочатку захопив один із опорних пунктів.

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