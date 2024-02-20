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Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова
Раніше вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року позбавлення волі за відмивання грошей
фото: Схеми/X

Сербський апеляційний суд вважає, що оскаржуваний вирок є незаконним

Колишній посадовець СБУ Андрій Наумов, який є фігурантом кількох кримінальних справ, повідомив у себе в Facebook про те, що сербський апеляційний суд визнав оскаржуваний вирок незаконним.

«Оскільки в апеляційній скарзі захисника обвинуваченого обґрунтовано вказується на зазначене відносно істотне порушення норм кримінального провадження, скасовувати вирок у кримінальній справі не було потреби, а апеляційний суд вважає, що оскаржуваний вирок є незаконним, і очевидно, не було б прийнято, якби таких доказів не було, так, у цьому випадку, беручи до уваги інші представлені докази, суд першої інстанції не міг би зробити висновок, що майно, яке обвинувачений тримав у момент події сталася внаслідок злочинної діяльності», – йдеться в публікації.

Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова фото 1

Наумов наголосив, що у результативній частині судового рішення «надруковано все чітко і коментарі будуть зайвими».

Нагадаємо, влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Андрій Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

Зокрема, в Україні Наумову оголосили дві підозри – у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн грн. 

Як повідомлялося, на початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

Теги: СБУ суд Сербія вирок

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