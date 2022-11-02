Головне за ніч: атака «Шахідами» та результати закритого опитування росіян

Росіяни віком від 45 років підтримують війну з Україною

«Главком» зібрав головні новини ночі 2 листопада. Цієї ночі рашисти атакували українські міста «дронами-камікадзе». Також було оприлюднено опитування щодо підтримки росіянами війни в Україні.

Росіяни віком від 45 років підтримують війну з Україною

Більшість росіян вважають, що розв’язана РФ війна в Україні має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля. Результати дослідження наводяться у колонці журналістки Фариди Рустамової Faridaily.

Так, із графіків опитування на 20 жовтня випливає, що 68% росіян вважають, що бойові дії мають продовжуватися. 22% опитаних відповіли, що війну слід зупинити. Стільки ж – 68% – вважають, що війну слід було розпочати, 16% – що не слід.

Більшість тих, хто підтримує бойові дії з Україною, – респонденти віком від 45 років.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці схожих опитувань необхідно враховувати умови цензури, введеної в Росії з початком війни та ймовірні побоювання росіян кримінального покарання за статтею про дискредитацію армії РФ.

Розгром російської армії не завершить війну в Україні

Розгрому та вигнання російських окупантів із території України буде мало, щоб завершити війну: вона, можливо, закінчиться зі зміною режиму у РФ. Про це, а також про завдання для України, написав у Twitter її постійний представник при ООН Сергій Кислиця.

На його думку, «не означатиме кінець війни перемога на території України, повний розгром російських сил, витіснення їх за межі кордону, визнаної усім світом».

«Якщо не буде проведено депутинізацію режиму у РФ, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції», – пояснив він.

«Єдиний правильний шлях» для відповіді на потенційну загрозу, яка й надалі виникатиме з боку РФ, дипломат вбачає «на найближчі десятиліття»:

→ у вступі України в НАТО;

→ у повній інтеграції в Євросоюз;

→ у подальшій розбудові «надзвичайно міцних» Збройних сил;

→ у зміцненні економіки.

Росію усунули від зернових справ

Туреччина продовжить виконувати зернову угоду так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній. Про це повідомляє media.az.

«Ми вважаємо, що підписана угода вигідна для всіх сторін і її порушення буде проблемою для кожної зі сторін. Ми хочемо продовжити транспортування зерна, і ми вкладатимемо у це свою лепту», – заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Туреччина розмовляла з цього приводу з Україною та росіянами. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пообіцяв передати надану інформацію своєму керівництву.

«Ми нагадали нашим співрозмовникам, що виходу з угоди бути не може. Рух у цьому напрямку продовжується. Ми оцінюємо наявні дані того, що угода триватиме», – підкреслив Акар, зауваживши, що сподівається на безпроблемний експорт українського зерна.

На питання про статус суден, завантажених після виходу Росії із зернової угоди, Акар відповів: «Відучора судна, які вийшли з українських портів і курсують морем, продовжують свій шлях. Проблем виходу суден під турецьким прапором немає. Вони і надалі будуть виходити».

Атака українських міст іранськими дронами

Цієї ночі не було спокійно у центральних та східних областях України. Іранські дрони активно тероризували Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. Зокрема вибухи прозвучали у Дніпрі та Кременчуку.

Неспокійно було й на Київщині, але про обстріли у цьому регіоні місцеві жителі не повідомляли.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.