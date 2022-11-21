Головне за ніч: Перемога Токаєва та кривавий обстріл Харківщини

За попередніми даними ЦВК Казахстану, у виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів

«Главком» зібрав головні новини ночі 21 листопада. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною, окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині.

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Токаєв переміг на виборах

За даними екзит-полу від Міжнародного інституту регіональних досліджень «Відкрите суспільство», Касим-Жомарт Токаєв переміг на виборах президента Казахстану. Він набрав 82,45 % голосів.

Другий результат у відсотковому еквіваленті посів варіант «проти всіх». йогопідтримали 5,2 % виборців.

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Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 %. Найнижча явка в Алмати – 28,72 %.

За попередніми даними ЦВК Казахстану, у виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів.

Росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини

Росіянку Юлію Прохорову, яка прославилася тим, що записувала на відео свої провокації проти українських біженців, сьогодні депортували з Німеччини. Про це з аеропорту у Берліні повідомив кореспондент The Insider.

На відео видно, як біля жінки, схожої на Прохорову, стоять два поліцейських. Сама пропагандистка з валізами прямує слідом за представниками правоохоронних органів.

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Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями: то вона голосно включала російську музику та танцювала «Калинку» на 9 травня в Мюнхені під час проукраїнського мітингу, то бігала за українськими дівчатами, скандуючи «Росія переможе» та вигукуючи: «Дівчата! Слава Росії! Росія переможе, Росія переможе! Чий Херсон? Ага, хаха, Україно! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну».

Також пропагандистка радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати енергію, щоб Європа платила більше грошей Росії. Відео вона назвала «Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі».

Окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині

Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Смт. Шевченкове, Куп'янський район – росіяни знову обстріляли житловий будинок», – зазначив посадовець.

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Тимошенко також розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.

Також 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Які три кроки повинен зробити Путін для початку переговорів

Росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для Росії є:

Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі. Виведення окупаційних військ з території суверенної держави. Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країни.

Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками

Росія хоче розпочати виготовлення іранських безпілотників, однак, чи вдастся це зробити швидко, залежить від декількох чинників. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів під час телемарафону.

Одним з багатьох чинників він назвав бажання країн розгорнути виробництво. За його словами, йдеться про місяці.

«Однозначно, що це не буде швидко. Тому що розгорнути можна на якихось потужностях, просто завезти туди, де вже є обладнання, однак все одно все це потребує часу. І як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити», – сказав Ігнат.

Він додав, що Іран хоче уникнути санкцій та тиску, тому передав Росії креслення до БПЛА та самі дрони.

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