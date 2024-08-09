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Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд готує енергетичний проєкт на півночі України
Влада знайшла спосіб збільшити генерацію у Чернігівській області на 50 МВт
фото з відкритих джерел

Уряд обговорює з партнерами питання підвищення обсягів генерації електроенергії на Чернігівщині

Кабінет міністрів шукає гроші на проєкт, який дозволить збільшити генерацію електроенергії в Чернігівській області на 50 МВт. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні обговорюємо питання підвищення обсягів генерації електроенергії на Чернігівщині. Маємо проєкт, який дозволить збільшити таку генерацію на додаткові 50 МВт, що для області є суттєвим ресурсом. Ведемо перемовини з партнерами для забезпечення необхідного фінансування», – сказав він.

Будівництво невеликих електростанцій передбачене стратегією розподіленої генерації України, яку почали реалізовувати через знищення Росією великих ТЕС.

Зокрема, енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: енергетика електроенергія відключення світла Денис Шмигаль уряд

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