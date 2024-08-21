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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки на 21 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: «Укренерго» оновило графіки на 21 серпня
Стабілізаційні відключення електроенергії не стосуються критичної інфраструктури
фото: glavcom.ua

«Укренерго» назвало нові години, в які очікується дефіцит електроенергії

Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, 21 серпня в усіх регіонах мали діяти обмеження з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00

Як повідомлялося, починаючи із понеділка, 19 серпня, в Україні через спеку знову повернулися графіки відключень світла.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Раніше «Укренерго» прогнозувало зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Графіки відключень світла зникнуть: деталі від «Укренерго»
Теги: відключення світла енергетика Укренерго електроенергія

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