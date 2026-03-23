Росіяни обстріляли Херсонщину: наслідки ворожої атаки (відео)

У Білозерці поранені двоє людей, під ударом центр Херсона та Зеленівка

Російські окупаційні війська з самого ранку тероризують населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілу Білозерки двоє місцевих мешканців отримали серйозні поранення, також під вогнем опинилися житлові квартали обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, ворог завдав удару по селищу Білозерка. Снаряди розірвалися на території приватного домоволодіння, де в цей час перебувало двоє людей.

Стан постраждалих:

60-річний чоловік: діагностовано вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку.

68-річна жінка: отримала осколкове поранення руки, струс мозку, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Обох поранених оперативно госпіталізували, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також російські військові атакували дроном «Молнія» житловий будинок у середмісті Херсона. Внаслідок влучання оселя зазнала руйнувань, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Також ворожа «Молнія» атакувала Зеленівку. Пошкоджено щонайменше три приватних будинка, лінії електропередач та інтернет-мережа. Інформація про поранених не надходила.

В адміністрації додали, що до лікарні звернулась жінка, яку напередодні вдень росіяни атакували з дрона у Корабельному районі Херсона. У 56-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська продовжують тероризувати прикордоння Сумської області. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону, зафіксовано численні руйнування та поранення серед цивільних. Повідомляється, що найбільше російських ударів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 36 хвилин.

Також уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Зазначається, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. На місцях російських ударів працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.