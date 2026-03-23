Росіяни обстріляли Херсонщину: наслідки ворожої атаки (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Херсонщина зранку 23 березня перебувала під ворожою атакою
У Білозерці поранені двоє людей, під ударом центр Херсона та Зеленівка

Російські окупаційні війська з самого ранку тероризують населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілу Білозерки двоє місцевих мешканців отримали серйозні поранення, також під вогнем опинилися житлові квартали обласного центру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію. 

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, ворог завдав удару по селищу Білозерка. Снаряди розірвалися на території приватного домоволодіння, де в цей час перебувало двоє людей.
Стан постраждалих:

  • 60-річний чоловік: діагностовано вибухову травму, поранення голови та струс головного мозку.
  • 68-річна жінка: отримала осколкове поранення руки, струс мозку, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Обох поранених оперативно госпіталізували, їм надається вся необхідна медична допомога.

Також російські військові атакували дроном «Молнія» житловий будинок у середмісті Херсона. Внаслідок влучання оселя зазнала руйнувань, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Також ворожа «Молнія» атакувала Зеленівку. Пошкоджено щонайменше три приватних будинка, лінії електропередач та інтернет-мережа. Інформація про поранених не надходила.

В адміністрації додали, що до лікарні звернулась жінка, яку напередодні вдень росіяни атакували з дрона у Корабельному районі Херсона. У 56-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська продовжують тероризувати прикордоння Сумської області. Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинився 31 населений пункт регіону, зафіксовано численні руйнування та поранення серед цивільних. Повідомляється, що найбільше російських ударів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 36 хвилин.

Також уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Зазначається, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав. На місцях російських ударів працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Знищення живої сили противника залишається важливою складовою війни на виснаження, однак не є єдиним фактором перемоги
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
Вчора, 17:59
Поліцейські допомогли родині евакуюватися із пошкодженого російським ударом будинку
На Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню
15 березня, 15:58
Основний удар прийшовся на житлову забудову міста
З'явилися кадри з наслідками удару по Броварах
14 березня, 07:23
Псковські десантники зображені на іконах
Російська церква масово записує загарбників у святі, щоб виправдати війну
10 березня, 08:41
Російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей
Окупанти створили перший «юнармійський клас» у маріупольській школі
9 березня, 10:58
Пожежу після атаки гасили 75 рятувальників
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки
7 березня, 17:23
Президент заявив про підготовку росіян до наступу навесні
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці
6 березня, 17:22
Старший лейтенант поліції Андрій Анцибор приєднався до лав поліції в Херсоні у 2016 році
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
3 березня, 14:48
Дим у Тель-Авіві після іранського ракетного обстрілу
Понад 20 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва
1 березня, 01:29

Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
Запеклі бої по всій лінії фронту. Сирський повідомив, де РФ наступає найактивніше
Запеклі бої по всій лінії фронту. Сирський повідомив, де РФ наступає найактивніше
Намісниця монастиря Московської церкви спровокувала хвилю обурення у дні прощання з Філаретом: що сталося
Намісниця монастиря Московської церкви спровокувала хвилю обурення у дні прощання з Філаретом: що сталося
Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну
Мерія Харкова витратить понад 100 млн на набережну
Росіяни атакували Сумщину: наслідки прильотів
Росіяни атакували Сумщину: наслідки прильотів

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
