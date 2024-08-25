Зеленський у своєму зверненні відреагував на російський удар по Краматорську

Зеленський розповів, що увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети

У Краматорську загинула одна людина

Президент України виступив із новим зверненням, підсумовуючи події дня та окреслюючи ключові виклики, з якими стикається країна. Зеленський розповів, що протягом дня у Краматорську тривали рятувальні роботи після ракетного удару. На жаль одна людина загинула.

«Увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти – знімальна група агенції «Ройтерз». Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським «іскандером». Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати», – заявив Зеленський.

Також Зеленський наголосив на важливості ефективного впровадження санкцій проти Росії та пов’язаних із нею осіб. Він підкреслив необхідність використання заморожених російських активів для підтримки України, зокрема, наголосив на важливості швидкого запуску механізму передачі коштів.

Глава держави звернувся до міжнародних партнерів із проханням прискорити надання військової допомоги. Він зауважив, що деякі домовленості щодо ППО та інших оборонних засобів досі не виконані, що є особливо критичним напередодні навчального року.

Президент також звернув увагу на успіхи українських військ у Курській області, де наші сили просунулись на відстань від одного до трьох кілометрів, взявши під контроль два населені пункти.

«Є просування наших в Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще 2 населені пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту», – повідомив президент.

Завершуючи звернення, президент наголосив на необхідності рішучих дій для того, щоб зупинити агресора і досягти миру в Україні.

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