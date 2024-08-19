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Зеленський приїхав у Дніпропетровщину, де зустрівся з ветеранами (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський приїхав у Дніпропетровщину, де зустрівся з ветеранами (відео)
Глава держави обговорив з ветеранами питання щодо протезування, реабілітації та роботи
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами Зеленського, ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень

Президент України Володимир Зеленський приїхав в Дніпропетровську область. Тут він зустрівся з ветеранами російсько-української війни. Відповідне відео очільник України опублікував у Telegram.

Президент ознайомився з упровадженням ветеранської політики в регіоні, зокрема з проєктом Титани.UА, який створений, щоб підтримати захисників і захисниць на шляху відновлення після поранень та реалізації себе в цивільному житті.

Крім проєкту Титани.UA, Дніпровщина першою в країні почала реалізовувати послугу «Я – ветеран». У всіх відділеннях Центрів надання адміністративних послуг надають понад 500 сервісів для ветеранів, членів їхніх сімей та членів родин загиблих захисників і захисниць.

Також в області створено путівник ветерана «Піксель», де міститься вся необхідна інформація щодо реабілітації, протезування, навчання, роботи, бізнесу, спорту та відпочинку.

Глава держави обговорив з ветеранами найактуальніші для них питання, зокрема щодо протезування, реабілітації та роботи.

Володимир Зеленський зазначив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах, і доручив відповідним заступникам керівника Офісу президента опрацювати це з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони. За словами Зеленського, ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Нагадаємо, у Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових.

До слова, військовий з 24-го батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр, який втратив ногу, вважає, що найбільшою неповагою до військового нині є процедура проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема Дехтяр поділився власною історією. Лікар-хірург написав рішення ВЛК, в якому зазначив, що ветеран «вагітний». Оборонець припустив, що це була помилка через неуважність, однак вважає, що проблема є глибшою.

Читайте також: Працевлаштування ветеранів на держслужбу: в Україні стартував проєкт е-Карта вакансій
Теги: Володимир Зеленський президент Дніпропетровщина ветеран

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