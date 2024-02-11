Ігнат розповів, як фото F-16 із українськими знаками змусило росіян понервувати

Український пілот на тлі винищувача F-16, на який вже нанесені українські розпізнавальні знаки

Винищувачі F-16 стануть «ласою ціллю» для окупантів, коли прибудуть в Україну

Фото українського пілота на тлі винищувача F-16, на якому вже красується український розпізнавальний знак і тризуб, змусило росіян понервувати.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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«Інтерв’ю ви бачили нашого Фантома, і фото таке цікаве зробив зі знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Давайте подивимося, що, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трішки понервуються», – прокоментував представник повітряників.

За його словами, винищувачі F-16 стануть «ласою ціллю» для окупантів, коли прибудуть в Україну. А тому наша країна має підготувати інфраструктуру, щоб прийняти літаки, особливо в умовах щоденних обстрілів, наголосив Ігнат.

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Він пояснив, що необхідно підготувати злітно-посадкові смуги, сховища й «інші моменти», щоб ворог не зміг дістати винищувачі.

Нагадаємо, що днями вийшло інтерв'ю українського льотчика з позивним Фантом, який навчається на винищувачах F-16 за кордоном. Пілот сфотографувався на тлі F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки.

До слова, посол України в Нідерландах повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16. Також він додав, що окрім винищувачів, які Нідерланди передають Україні, ще 18 літаків нідерландські партнери передають у тренувальний центр в Румунії для підготовки українських пілотів. І з цих 18-ти винищувачів 5 уже знаходяться у Румунії. Тож загалом можна говорити про 42 винищувачі F-16, які Нідерланди надають для наближення перемоги України.

Також Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16.