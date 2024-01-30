Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло

Христина Петренко
glavcom.ua
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
Вантаж, ймовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт
Фото: Jetphotos

В аеропорту «Мінськ» розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси

До столиці Білорусі з 8 по 11 січня щодня прилітав борт із Китаю, який доставляв вантаж військового призначення. Про це повідомляє опозиційний проєкт Motolko.help.

Зазначається, що підозрілу активність спочатку помітила моніторингова група Беларускі Гаюн. Літак Boeing 747−4FTF (реєстраційний номер B-2476), який належить до авіакомпанії Air China Cargo, здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) — Мінськ (UMMS) і назад.

За даними проєкту, вже відбулися такі рейси:

  • 08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
  • 09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;
  • 10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
  • 11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Крім того, усі рейси прибували до Мінська в той самий час — з 09:30 до 10:10 ранку і пробули в Мінську однаковий за тривалістю проміжок — 3 години.

Motolko.help також має припущення, що рейси здійснювалися двома партіями (8 і 9 січня, 10 і 11 січня).

Повідомляється, що в аеропорту «Мінськ» розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, які прибувають і вибувають, через це усі вантажні літаки паркуються на спеціальних стоянках, однак B-2476 паркувався на іншій стоянці.

При цьому усі чотири рази літак після посадки займав стоянку 1 А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, а також EW-301PJ, коли він використовується його сином Віктором Лукашенком.

За даними проєкту, китайський літак доставив у Білорусь військову техніку. Вантаж, швидше за все, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, аби не привертати додаткової уваги та не стояти просто неба.

Повідомляється, що з 2017 року на озброєнні Білорусі перебувають китайські бронеавтомобілі CS/VN3 Dajiang (Дракон).

У 2018 році вже було зафіксовано доставку однієї з партій машин до Мінська. Вони потрапили в сюжет телекомпанії ВоенТВ. Тоді їх привезли за допомогою точно такого ж вантажного літака Boeing 747−4FTF.

За один рейс він може привезти щонайменше чотири-п'ять бронеавтомобілів, але, крім них, білоруський ВПК використовує і китайські складові для виробництва ракет РСЗВ Полонез.

Раніше повідомлялось, що армія Білорусі готова до вторгнення в Україну. За наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. 

Нагадаємо, Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики».

Читайте також: США готуються посилити санкції проти Лукашенка
Теги: Китай аеропорт літак Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор винен у найбільшій, з часів Другої світової, військовій агресії у Європі
Путін хоче припинення вогню?
3 сiчня, 20:50
Повітряні сили знищили повітряний пункт управління противника Іл-22
ISW проаналізував версії росіян щодо збиття російських літаків А-50 та Іл-22
16 сiчня, 07:51
На борту А-50 перебувають 10-11 операторів, а також п'ять членів льотного екіпажу
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків
16 сiчня, 15:43
Російський тактичний бомбардувальник Су-34
У Росії ФСБ заарештувала 16-річного підлітка за підпал бомбардувальника
7 сiчня, 16:58
Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу
США звернулися по допомогу до Китаю через хуситів – FT
25 сiчня, 15:49
Японія може втратити аеропорт у місті Осака
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
9 сiчня, 12:24
Повітряні сили значно посилять винищувачі F-16, Mirage-2000D і штурмовики A-10 Thunderbolt II
Командувач Повітряних сил назвав літаки, які посилять авіацію ЗСУ
14 сiчня, 14:38
Одним із пріоритетів ГУР стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові
Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму
19 сiчня, 19:57
Правоохоронці відзвітували про вилучення великої партії наркотичних речовин
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
22 сiчня, 13:18

Політика

Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
Президент Чехії попередив Європу про наслідки ймовірної перемоги Трампа у виборах
Президент Чехії попередив Європу про наслідки ймовірної перемоги Трампа у виборах
МЗС Угорщини пояснило, від чого залежить зустріч Зеленського та Орбана
МЗС Угорщини пояснило, від чого залежить зустріч Зеленського та Орбана
«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна
«Антивоєнний» кандидат у президенти РФ виступив проти засудження Путіна
Трамп переможе? Курт Волкер закликав українців не хвилюватися
Трамп переможе? Курт Волкер закликав українців не хвилюватися
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
17K
ЗСУ знищили російський Су-34
14K
У Київській області пролунали вибухи
11K
Зеленський звільнив Залужного? Інформпростір вибухнув чутками (оновлено)
9840
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
9556
Нардепи вирішили рятувати Кличка

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua