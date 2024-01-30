Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло

В аеропорту «Мінськ» розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси

До столиці Білорусі з 8 по 11 січня щодня прилітав борт із Китаю, який доставляв вантаж військового призначення. Про це повідомляє опозиційний проєкт Motolko.help.

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Зазначається, що підозрілу активність спочатку помітила моніторингова група Беларускі Гаюн. Літак Boeing 747−4FTF (реєстраційний номер B-2476), який належить до авіакомпанії Air China Cargo, здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) — Мінськ (UMMS) і назад.

За даними проєкту, вже відбулися такі рейси:

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08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Крім того, усі рейси прибували до Мінська в той самий час — з 09:30 до 10:10 ранку і пробули в Мінську однаковий за тривалістю проміжок — 3 години.

Motolko.help також має припущення, що рейси здійснювалися двома партіями (8 і 9 січня, 10 і 11 січня).

Повідомляється, що в аеропорту «Мінськ» розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, які прибувають і вибувають, через це усі вантажні літаки паркуються на спеціальних стоянках, однак B-2476 паркувався на іншій стоянці.

При цьому усі чотири рази літак після посадки займав стоянку 1 А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, а також EW-301PJ, коли він використовується його сином Віктором Лукашенком.

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За даними проєкту, китайський літак доставив у Білорусь військову техніку. Вантаж, швидше за все, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, аби не привертати додаткової уваги та не стояти просто неба.

Повідомляється, що з 2017 року на озброєнні Білорусі перебувають китайські бронеавтомобілі CS/VN3 Dajiang (Дракон).

У 2018 році вже було зафіксовано доставку однієї з партій машин до Мінська. Вони потрапили в сюжет телекомпанії ВоенТВ. Тоді їх привезли за допомогою точно такого ж вантажного літака Boeing 747−4FTF.

За один рейс він може привезти щонайменше чотири-п'ять бронеавтомобілів, але, крім них, білоруський ВПК використовує і китайські складові для виробництва ракет РСЗВ Полонез.

Раніше повідомлялось, що армія Білорусі готова до вторгнення в Україну. За наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ.

Нагадаємо, Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики».