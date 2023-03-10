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Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії
фото ілюстративне

Інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що Росії зараз потрібно накопичувати критичну масу нововироблених ракет

9 березня 2023 року Росія завдала хвилю з щонайменше 80 дальніх ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Це була перша велика хвиля дальніх ударів з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Росія розгорнула крилаті ракети, іранські безпілотні літальні апарати і надзвичайно велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування під час атаки. Українські чиновники повідомили про щонайменше 11 загиблих мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інтервал між хвилями ударів, ймовірно, зростає, тому що Росії зараз потрібно накопичувати критичну масу нововироблених ракет безпосередньо з промисловості, яка зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб достовірно подолати українську протиповітряну оборону.

Чи здатна РФ повторно атакувати Україну найближчим часом: оцінка розвідки Британії фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.

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Теги: росія війна Велика Британія ракета британська розвідка

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