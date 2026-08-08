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Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Київ атакувала балістика, дрони вдарили по Сизранському НПЗ: головне за ніч 8 серпня
Головне за ніч 8 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 серпня 2026 року

У ніч проти 8 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву, спричинивши пожежі та перебої зі світлом і водою в окремих районах столиці. Водночас у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед них дитина. Тим часом у Самарській області РФ повідомили про атаку безпілотників на Сизранський нафтопереробний завод. «Главком» зібрав головні події за ніч проти 8 серпня.

Дрони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області Росії

У Самарській області РФ вночі оголосили ракетну небезпеку, а OSINT-канали повідомили про атаку безпілотників на Сизранський нафтопереробний завод. За попередніми даними, після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Сизранський НПЗ є одним із ключових заводів «Роснефти» та вже неодноразово ставав ціллю українських далекобійних ударів.

Дрони вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області
Дрони вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області
фото: скрин з відео

Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей, серед яких дитина. Ще троє осіб, зокрема дитина, отримали поранення. Уламки пошкодили житловий будинок, господарські споруди та автомобілі, також виникла пожежа на території нежитлової будівлі.

Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина
Нічний удар по Київщині забрав життя трьох людей, серед них дитина
фото: ДСНС

Удар балістикою по Києву спричинив пожежі та збої зі світлом і водою

У ніч проти 8 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву, через що в місті пролунала серія вибухів. Пожежі виникли в Голосіївському та Оболонському районах, а мешканці окремих районів повідомляли про тимчасові перебої з електропостачанням і водою. Повітряна тривога тривала близько 35 хвилин, на місцях працюють екстрені служби.

Росія завдала балістичного удару по Києву
Росія завдала балістичного удару по Києву
фото: ДСНС

Зеленський здійснив переговори з Вучичем про нову еру співпраці

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії, де вперше за час свого президентства проводить офіційні двосторонні переговори з Александаром Вучичем. Лідери планують обговорити економічне співробітництво, енергетику, безпекові питання та європейську інтеграцію. Візит вважається історичним кроком у розвитку українсько-сербських відносин.

Президент України розпочав переговори з Вучичем
Президент України розпочав переговори з Вучичем
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Теги: пожежа росія війна Володимир Зеленський балістичні ракети дрон

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