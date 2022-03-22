Із Маріуполя евакуювано останніх журналістів

У Маріуполі не лишилилося жодного міжнародного кореспондента

Днями з Маріуполя, що перебуває в облозі російських окупантів, евакуювали останніх журналістів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на видання AP.

Відеожурналіст Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолетка фіксували облогу Маріуполя та злочини Росії проти цивільних від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме вони зробили перші кадри постраждалих внаслідок бомбардування пологового будинку у Маріуполі. Тоді загинули троє людей, зокрема одна дитина.

За словами журналістів, тепер у Маріуполі немає жодного міжнародного кореспондента.

Фото: Євгена Малолетки

Нагадаємо, Маріуполь досі залишається одним із найнебезпечніших в Україні. Вже 27-й день російські терористичні війська не припиняють обстрілювати місто і вбивати мирних мешканців.

22 березня бойовики «ДНР», якими керує Росія, захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на узгодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.

Журналістка Катерина Єрська розповіла, як вона пережила жахливі дні в оточеному Маріуполі.

Нагадаємо також, що окупанти звільнили з полону журналістку Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.