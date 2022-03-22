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    Події в Україні

    Із Маріуполя евакуювано останніх журналістів

    Журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолетка&nbsp;першими зняли розбомблений пологовий будинок Маріуполя - Із Маріуполя евакуювано останніх журналістів
    Журналісти Мстислав Чернов і Євген Малолетка першими зняли розбомблений пологовий будинок Маріуполя
    фото: Євген Малолетка

    У Маріуполі не лишилилося жодного міжнародного кореспондента

    Днями з Маріуполя, що перебуває в облозі російських окупантів, евакуювали останніх журналістів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на видання AP.

    Відеожурналіст Мстислав Чернов та фотожурналіст Євген Малолетка фіксували облогу Маріуполя та злочини Росії проти цивільних від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме вони зробили перші кадри постраждалих внаслідок бомбардування пологового будинку у Маріуполі. Тоді загинули троє людей, зокрема одна дитина.

    За словами журналістів, тепер у Маріуполі немає жодного міжнародного кореспондента.

    Фото: Євгена Малолетки

    Нагадаємо, Маріуполь досі залишається одним із найнебезпечніших в Україні. Вже 27-й день російські терористичні війська не припиняють обстрілювати місто і вбивати мирних мешканців.

    22 березня бойовики «ДНР», якими керує Росія, захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на узгодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.

    Журналістка Катерина Єрська розповіла, як вона пережила жахливі дні в оточеному Маріуполі.

    Нагадаємо також, що окупанти звільнили з полону журналістку Вікторію Рощину. Нині вона на підконтрольній українському уряду території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Із Маріуполя евакуювано останніх журналістів