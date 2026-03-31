Як працює «Серце Азовсталі». Директорка проєкту розповіла про досвід допомоги захисникам

Дарія Демяник
Захисники Маріуполя пройшли кемп «Серця Азовсталі» та готуються працювати з ветеранами і родинами
Тренери із посттравматичного зростання «Серця Азовсталі» працюють не лише із захисниками, а й їхніми родинами

Якісне лікування, реабілітація та підтримка родини є основою посттравматичного зростання захисників і захисниць. На цьому наголосила директорка проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі», очільниця програми «Здоров’я» Тетяна Мальцева у спецпроєкті Liga.net.

«Ми доповнюємо державу. Ми бачимо, де є потреба зробити якусь операцію, підключити найкращих лікарів, провести якісну реабілітацію. Забезпечити якісне лікування та відновлення – важливий етап для посттравматичного зростання і повернення наших захисників та захисниць до наповненого життя», – зазначила Тетяна Мальцева.

За словами Мальцевої, захисники проходять повний комплекс обстежень, а команда організації допомагає «доопрацьовувати і покращувати результати».

У «Серці Азовсталі» наголошують, що мова не лише про базову допомогу, а про комплексний підхід. Йдеться не тільки про фізичне відновлення, а й психологічну підтримку, реінтеграцію в спільноту, допомогою з перекваліфікацією та працевлаштуванням.

Окрім того, тренери із посттравматичного зростання «Серця Азовсталі» працюють не лише із захисниками, а й їхніми родинами. Вони «простою мовою розповідають родинам, як спілкуватися, що робити, куди звернутися, як підтримати». Саме така підтримка допомагає пройти шлях від лікування до подальшого відновлення і повернення до цивільного життя.

В організації підкреслюють, що посттравматичне зростання є ключовим підходом у роботі з ветеранами – він дозволяє не лише відновитися після травми, а й знайти нові сенси та підтримувати інших на цьому шляху.

Майже кожен п'ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК
УПЦ КП відсторонила архієпископа Андрія від служіння: що відомо
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов'янську: є поранені
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
НАБУ направило документи на екстрадицію Міндіча: подробиці
Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи

