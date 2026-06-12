Естонська розвідка побачила нову проблему Росії на окупованих територіях

Попри окремі тактичні просування на фронті, Росія досі не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України

Обсяги військових перевезень трасою Ростов-на-Дону – Сімферополь скоротилися на 71%

Українські удари по військовій логістиці РФ дедалі більше впливають на ситуацію в окупованому Криму та інших захоплених територіях України. Саме це стало одним із головних висновків нового огляду розвідувального центру Сил оборони Естонії, пише «Главком».

Як зазначають аналітики, попри продовження бойових дій на фронті, останніми тижнями російські війська зіткнулися з додатковими труднощами у забезпеченні своїх підрозділів через атаки Сил оборони України по транспортній та військовій інфраструктурі.

За даними естонської розвідки, за останні два тижні обсяги військових перевезень трасою Ростов-на-Дону – Сімферополь скоротилися на 71%. Через це російське командування було змушене обмежити використання окремих логістичних маршрутів, зокрема між Ростовом, Кримом та окупованими територіями півдня України.

Також окупаційна влада Луганської області запровадила тимчасові обмеження руху цивільного транспорту на низці важливих автошляхів, а на окремих ділянках було призупинено рух приміських поїздів.

В Естонії зазначають, що наслідки українських ударів уже відчуває і цивільний сектор окупованих територій. Зокрема, у Криму діють обмеження на продаж пального приватним особам, а також скорочується кількість громадського транспорту.

Окремо аналітики звернули увагу на ситуацію з туристичним сезоном на півострові. За їхніми даними, кількість бронювань готелів у Криму наприкінці травня – на початку червня скоротилася на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас у розвідці наголошують, що попри окремі тактичні просування на фронті, Росія досі не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей у війні проти України.

Як повідомлялось, два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара, завдані Силами оборони 7 та 9 червня, є частиною системної блокади окупованого півдня України. Виведення переправи з ладу обмежує центральний маршрут постачання РФ із Криму і запускає ланцюгову реакцію, яка б'є по всій логістичній мережі окупантів.