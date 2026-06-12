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В окупованому Криму росіяни маскують бензовози під цивільні фургони (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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В окупованому Криму росіяни маскують бензовози під цивільні фургони (відео)
Бензовози ворог обшиває дошками
фото: скрин з відео

Окупанти намагаються врятувати військову логістику від паливного колапсу
 

Через регулярні та високоточні удари Сил оборони України по логістичних вузлах, загарбники почали маскувати військові бензовози під звичайні вантажівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали

Окупанти маскують бензовози

Російські окупаційні війська у тимчасово анексованому Криму вдалися до нових методів приховування пріоритетних військових цілей. Так, у місті Керч місцеві жителі зафіксували армійський паливозаправник, цистерну якого повністю обшили свіжими дерев’яними дошками. З повітря такий транспорт має вигляд звичайного комерційного вантажного автомобіля.

Попередження для пілотів та операторів дронів

купанти свідомо нехтують міжнародним гуманітарним правом, ховаючи легітимні військові цілі під виглядом мирного транспорту. Під час проведення повітряної розвідки пілотам необхідно звертати особливу увагу на такі демаскувальні ознаки:

  • Конструкція кузова: вантажівки із нестандартно товстими стінками або свіжою дерев'яною обшивкою.
  • Специфічний рух: цивільні з виду фургони, які переміщуються переважно у супроводі військової охорони або конвоїв.
  • Параметри: особливості просідання підвіски та важкість маневрування, що характерні для перевезення рідкого вантажу (пального).

«Главком» писав, що масштабний дефіцит автомобільного пального, який раніше охопив тимчасово окупований Кримський півострів, почав стрімко поширюватися на південні регіони Російської Федерації. Зокрема, про гостру нестачу бензину та дизельного пального на заправках масово повідомляють мешканці Краснодарського краю та Ростовської області Росії.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.

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Теги: Крим росія війна бензин

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