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  4. «Із роти залишилося десятеро людей»: рашист шокований інтенсивністю боїв (аудіо)
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    Події в Україні

    «Із роти залишилося десятеро людей»: рашист шокований інтенсивністю боїв (аудіо)

    Розвідка перехопила чергову телефонну розмову рашистів - «Із роти залишилося десятеро людей»: рашист шокований інтенсивністю боїв (аудіо)
    Розвідка перехопила чергову телефонну розмову рашистів
    фото ілюстративне

    «Швидше за все, я вже не приїду»

    Російський загарбник з угрупування ворога, перекинутого під Ізюм, у розмові з подругою визнав великі втрати армії у боях з захисниками України. Про це йдеться в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

    Окупант розповідає про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі.

    Рашист просить не вірити в те, що говорять по новинах.

    «У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять... Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу», – каже загарбник.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

    В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.


    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    «Із роти залишилося десятеро людей»: рашист шокований інтенсивністю боїв (аудіо)