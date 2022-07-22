«Із роти залишилося десятеро людей»: рашист шокований інтенсивністю боїв (аудіо)

«Швидше за все, я вже не приїду»

Російський загарбник з угрупування ворога, перекинутого під Ізюм, у розмові з подругою визнав великі втрати армії у боях з захисниками України. Про це йдеться в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

Окупант розповідає про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі.

Рашист просить не вірити в те, що говорять по новинах.

«У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять... Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу», – каже загарбник.

Увага! Присутня ненормативна лексика!

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

В одній із розмов окупант розповів про те, як і кого набирають в армію РФ.



