«Я шість років не бачила дітей». ДПСУ показала перші емоції українців після повернення з полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Я шість років не бачила дітей». ДПСУ показала перші емоції українців після повернення з полону
Україна повернула сьогодні 84 громадян з полону
фото: скриншот з відео

Серед звільнених є прикордонник маріупольського гарнізону, якого тривалий час утримували в Оленівці

Сьогодні, Україна звільнила 84 громадян з російського полону. Держприкордонслужба показала перші кадри повернення українців додому, передає «Главком».

Одна зі звільнених жінок зі сльозами на очах зауважила, що шість років не бачила своїх дітей.

За словами ДПСУ, серед звільнених також й прикордонник маріупольського гарнізону, якого тривалий час утримували в Оленівці.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

Також серед звільнених сьогодні – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Голова МВС Ігор Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну.

