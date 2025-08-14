Головна Країна Події в Україні
З полону повернувся прикордонник, який воював з 2014 року: історія бійця

З полону повернувся прикордонник, який воював з 2014 року: історія бійця
Полковник був поранений, але продовжив захищати Україну
фото: Ігор Клименко/Telegram

Ворог тривалий час утримував захисника в Оленівці

Сьогодні, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими між Україною та РФ. Серед звільнених – полковник, прикордонник із маріупольського гарнізону, який воював ще з 2014 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Клименко зауважив, що боєць був поранений, але продовжив захищати Україну. «Оборонець Маріуполя. Ворог тривалий час утримував його в Оленівці. Прикордонник вистояв попри все. І повернувся з честю», – додав він.

З полону повернувся прикордонник, який воював з 2014 року: історія бійця фото 1
фото: Ігор Клименко/Telegram

«Дякую всім, хто наближає ці моменти повернення: президенту України, керівнику Офісу президента, переговорній групі, колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Боремося за кожного. Кожен має повернутися додому», – наголосив глава МВС.

Нагадаємо, 14 серпня Україну в рамках обміну з російського полону повернулися 84 громадян, серед яких є військові та цивільні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зауважив, що особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. 

обмін полоненими обмін Ігор Клименко

