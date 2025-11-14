Головна Країна Події в Україні
Як будуть вимикати світло 15 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Як будуть вимикати світло 15 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У суботу, 15 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

  • із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України запроваджено графіки відключень світла. Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Як повідомлялося, у кінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.

Теги: відключення відключення світла Укренерго

