Як будуть вимикати світло 15 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки

Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово

У суботу, 15 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.

Графіки погодинних відключень діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Нагадаємо, у пʼятницю, 14 листопада, у більшості областей України запроваджено графіки відключень світла. Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Як повідомлялося, у кінці минулої та на початку поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині.