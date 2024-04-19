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Голосування США за допомогу Україні. Пентагон дав обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Голосування США за допомогу Україні. Пентагон дав обіцянку
Пентагон «обіцяє діяти» протягом декількох днів після схвалення США фінансування для України
фото з відкритих джерел

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що у майбутньому пакеті допомоги мають бути системи ППО для України

Пентагон готовий оперативно відправити військову допомогу Україні, як тільки американські законодавці проголосують за відповідний законопроєкт. Про це заявив речник Міноборони США Пет Райдер, повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Так само як ми робили в минулому, ми можемо діяти протягом декількох днів. Пакет допомоги, ймовірно, включатиме такі речі, як протиповітряна оборона та артилерійські засоби», – сказав Райдер.

Разом із тим лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат швидко ухвалить законопроєкт про допомогу Україні, одразу після цього надіславши його на підпис президенту Джо Байдену. Він висловив сподівання, що Палата представників не буде тягнути з ухваленням законопроєкту, оскільки зволікання «дорого обійшлося США та союзникам».

Нагадаємо, Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні.

Як повідомлялося, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

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Теги: США Пентагон Сенат США системи ППО війна фінансування

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