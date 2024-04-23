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Литва хоче передати Україні радари протиповітряної оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва хоче передати Україні радари протиповітряної оборони
Литва має на меті якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України

Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України. Зокрема, країна хоче купити та передати Силам оборони радари ППО. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас у межах зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського Союзу, пише lrytas.lt

«Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі альтернативи придбанню протиповітряної оборони повинні бути використані і зроблені терміново», – зазначив Кашюнас.

Міністр зазначив, що він нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України. Також очільник Міноборони зазначив, що Україні бракує боєприпасів.

«За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках», – додав він.

Як повідомлялося, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже перебуває в Європі. Пентагон та Сенат переконує, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет «буде в дорозі вже до кінця тижня».

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

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Теги: Литва війна системи ППО озброєння

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