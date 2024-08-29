Україна повернула з окупованих територій 14 дітей

Одна із родин переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще 14 дітей, які перебували на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Bring Kids Back UA в дії: на рідну землю вдалося повернути ще 14 дітей. За сприяння та кропіткої роботи нашої команди, в Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей», – повідомив Лубінець.

Він розповів, що одна з родин, яка не сприймала нового «безладу» російської влади, кілька разів намагалася виїхати з тимчасово окупованих територій самотужки, але її під супровід погроз без пояснення повертали назад. Інша ж родина взагалі переховувалася від росіян через свою проукраїнську позицію.

«Під час спілкування з працівниками нашого Офісу, люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без «російського» паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. «Нова» влада не обмежувала себе ні в чому. Тож ухвалили правильне рішення – виїхати з ТОТ, чим здійснили розумний вибір на користь безпеки, свободи та гідного майбутнього, що відображає силу та незламність українського народу», – додав Лубінець.

Омбудсмен запевнив, що держава спільно з громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українці.

Росія депортувала 19 546 дітей з України, але упродовж багатьох місяців чисельність повернутих застигла на позначці 388. Про це в інтерв'ю «Главкома» розповіла аналітикиня Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина. Водночас аналітикиня додала, що при цьому на порталі «Діти війни», де щодня оновлюється чисельність загиблих, поранених та зниклих, чисельність повернутих із депортації дітей лишається сталою. Вона припускає, що в Україну повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації.

Нагадаємо, що російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 25 червня Центр «Український спротив» заявив, що російська влада планує депортувати з окупованої Луганської області до Росії понад 12 тис. дітей під виглядом відпустки влітку 2024 року.