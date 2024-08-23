ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони

Денис Шмигаль: «Коли знімає ТЦК водіїв з буса, ну, теж неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує звернення до Міноборони щодо неприпустимих ситуацій зняття водіїв з рейсових автобусів працівниками ТЦК. Також він доручив розібратися з випадками, коли поранені військові змушені самостійно відвідувати ВЛК. Про це Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попросить Міноборони попрацювати з ТЦК та СП щодо ситуацій, коли водіїв рейсових автобусів представники ТЦК знімають з рейсів, адже це неприпустимо.

«Коли знімає ТЦК водіїв з буса, ну, теж неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювались», – сказав Шмигаль коментуючи ситуацію, коли представники ТЦК на автостанціях забирають водіїв.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міноборони та МОЗ розібратися та вжити заходів щодо ситуацій, коли поранені військові змушені самостійно ходити на військово-лікарських комісій (ВЛК), адже воїни не мають цього робити й це неприпустима ситуація.

Раніше повідомлялося, що співробітники ТЦК зупинили автобус з пасажирами, який курсував за маршрутом «Варшава – Одеса». Під час перевірки документів виявилось, що водій не оновив військово-облікові дані, йому запропонували проїхати до ТЦК. На час, коли водія супроводжували до ТЦК, пасажири автобуса перекрили трасу.