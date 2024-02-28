Як «відбити охоту» Росії до нових воєн в майбутньому: відповідь Буданова

Буданов заявив, що РФ має відповісти за всі злочини, відшкодувати збитки та відмовитися від ядерної зброї

Наслідки поразки для РФ мають стати уроком для народів і країн, які сповідують агресивні ідеї

Для того, щоб у майбутньому РФ не розпочала нову війну, вона має бути притягнута до відповідальності за всі злочини, відшкодувати збитки та відмовитися від ядерної зброї. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

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Буданов наголосив, що для того, щоби у майбутньому унеможливити повторення подібного сценарію, коли якийсь диктатор загрожуватиме знищенням країнам та народам, необхідно вибудувати «нову, сучасну, дієву та реактивну» систему міжнародної безпеки. На його думку, потрібен «новий міжнародний договір і нові механізми для його виконання».

«І коли перший пункт – підготовка та підписання нової безпекової угоди, – очевидно отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба тоталітарних чи автократичних режимів, то другий пункт – забезпечити її виконання, – втілити на практиці набагато складніше», – переконаний начальник ГУР.

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За словами Буданова, перш за все необхідно притягнути до відповідальністю Росію за вчинені злочини – кожен військовий злочинець повинен постати перед трибуналом. Окрім цього, всі нанесені Україні матеріальні та моральні збитки, у тому числі – недоотримані у зв’язку з війною прибутки, повинні бути компенсовані через механізм репарацій. Він додав, що країна-агресорка повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на Росії повинен перейти під міжнародний контроль.

«І якщо агресор буде покараний, коли кожен мешканець Росії на своїй шкірі відчує розплату за підтримку режиму, це буде хороший урок для всіх народів і країн, які ще сповідують певні агресивні чи реваншистські ідеї», – наголосив Буданов.

Начальник ГУР додав, що реалізація вимагатиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. На його думку, особливе місце мало би бути визначене для українських військових, які здобули воєнний досвід в протистоянні агресії РФ.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.