Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як «відбити охоту» Росії до нових воєн в майбутньому: відповідь Буданова

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як «відбити охоту» Росії до нових воєн в майбутньому: відповідь Буданова
Буданов заявив, що РФ має відповісти за всі злочини, відшкодувати збитки та відмовитися від ядерної зброї
фото: скріншот відео

Наслідки поразки для РФ мають стати уроком для народів і країн, які сповідують агресивні ідеї

Для того, щоб у майбутньому РФ не розпочала нову війну, вона має бути притягнута до відповідальності за всі злочини, відшкодувати збитки та відмовитися від ядерної зброї. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю NV.

Буданов наголосив, що для того, щоби у майбутньому унеможливити повторення подібного сценарію, коли якийсь диктатор загрожуватиме знищенням країнам та народам, необхідно вибудувати «нову, сучасну, дієву та реактивну» систему міжнародної безпеки. На його думку, потрібен «новий міжнародний договір і нові механізми для його виконання».

«І коли перший пункт – підготовка та підписання нової безпекової угоди, – очевидно отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба тоталітарних чи автократичних режимів, то другий пункт – забезпечити її виконання, – втілити на практиці набагато складніше», – переконаний начальник ГУР.

За словами Буданова, перш за все необхідно притягнути до відповідальністю Росію за вчинені злочини – кожен військовий злочинець повинен постати перед трибуналом. Окрім цього, всі нанесені Україні матеріальні та моральні збитки, у тому числі – недоотримані у зв’язку з війною прибутки, повинні бути компенсовані через механізм репарацій. Він додав, що країна-агресорка повинна повністю відмовитись від ядерної зброї, а «мирний атом» на Росії повинен перейти під міжнародний контроль.

«І якщо агресор буде покараний, коли кожен мешканець Росії на своїй шкірі відчує розплату за підтримку режиму, це буде хороший урок для всіх народів і країн, які ще сповідують певні агресивні чи реваншистські ідеї», – наголосив Буданов.

Начальник ГУР додав, що реалізація вимагатиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. На його думку,  особливе місце мало би бути визначене для українських військових, які здобули воєнний досвід в протистоянні агресії РФ.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. 

Теги: ядерна зброя путін росія Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нудна лекція по історії, якою до цього мучили Макрона»
Провал путінського інтерв’ю з Такером Карлсоном
10 лютого, 21:29
Зеленський та Залужний з’явилися на публіці разом (фото)
Зеленський та Залужний з’явилися на публіці разом (фото)
29 сiчня, 14:51
Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко
Помічник депутата Бундестагу залишає посаду після розслідувань про його зв’язки з ФСБ
4 лютого, 02:31
Українські військові просунулися біля Бахмута: оцінка ISW
Українські військові просунулися біля Бахмута: оцінка ISW
4 лютого, 05:20
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
Естонія може закрити кордон з Росією: яка причина
14 лютого, 06:30
Кум Путіна заявив, що відновлення економіки України можливе лише за підтримки РФ та країн СНД
Кремль знову повірив у Медведчука? Кум Путіна почав робити екзотичні заяви
21 лютого, 14:15
Приблизно 1500 бойових літаків Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні
Ігнат повідомив, скільки у Росії лишилося бойових літаків
21 лютого, 15:08
Ці заводи – найбільші в Росії виробники феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки та снарядів
У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?
26 лютого, 15:07
Дідусь дівчинки, яка померла, не витримаши жахи війни, розповідає окупантам, які російські військові «приголомшливі мужики»
Рідні дитини, яка померла від серцевого нападу в Авдіївці, знялися в пропагандистському сюжеті
Сьогодні, 09:18

Події в Україні

Як «відбити охоту» Росії до нових воєн в майбутньому: відповідь Буданова
Як «відбити охоту» Росії до нових воєн в майбутньому: відповідь Буданова
Окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
Україна виставила на продаж морський торговельний порт
Україна виставила на продаж морський торговельний порт
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
Росіяни вдарили по центру Куп'янська: є жертви, під завалами люди
Суд знову зменшив розмір застави Коломойському
Суд знову зменшив розмір застави Коломойському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
32K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
21K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
19K
Помер останній глава радянського уряду
13K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
4803
Чому в столиці під час тривоги зупиняється транспорт? Проблемою перейнявся парламент

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua