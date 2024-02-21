Ігнат повідомив, скільки у Росії лишилося бойових літаків

Росія щороку поставляє нові літаки, але їх не так багато, як експерти хваляться

Росія має на озброєнні приблизно 1500 бойових літаків, є також застарілі зразки на зберіганні. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Укрінформ.

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«Літаки різні – є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги. Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У Росії багато авіації. Приблизно 1500 бойових літаків, які Росія має в складі по всій території, плюс є якісь застарілі на зберіганні. Гелікоптерів теж у них достатньо. Але, якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки», – зазначив Ігнат.

Він також зауважив, що Росія щороку поставляє нові літаки, але їх не так багато, як експерти хваляться. «Наприклад, минулого року було поставлено чотири літаки СУ-30СМ, кілька СУ-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють. Але знищено нами, як бачите, теж чимало», – повідомив речник.

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Відповідаючи на питання щодо зношеності авіапарку ворога, Ігнат відзначив, що на це не варто розраховувати, адже Росія має заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків. Що стосується випадків, коли російські літаки «гублять» ракети і бомби ще на території РФ, то це може бути через «криворукість» пілотів чи якісь технічні фактори.

Також Ігнат заявив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі. Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше. Речник повідомив, що зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги.