Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?
Ці заводи – найбільші в Росії виробники феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки та снарядів
фото з відкритих джерел

Генпрокуратура заявила, що проведена понад 30 років тому приватизація заводів, була незаконною, оскільки для цього був потрібний окремий дозвіл

Арбітражний суд Свердловської області задовольнив позов Генпрокуратури Росії про передачу державі трьох заводів групи Челябінського електрометалургійного комбінату. Засідання відбулося у закритому режимі, пише проросійське видання «Интерфакс».

Ці заводи – найбільші в Росії виробники феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки та снарядів. Раніше акціонерами групи були челябінський бізнесмен Юрій Антіпов та його родина.

Генпрокуратура в арбітражі заявила, що проведена понад 30 років тому приватизація заводів, що належать до військово-промислового комплексу, була незаконною, оскільки для цього був потрібний дозвіл уряду Росії.

Як зазначає видання, підприємства потрапили під контроль резидентів «недружніх держав», і їхня продукція вивозиться за заниженою вартістю до США та Європи.

«Продукція, що випускається заводами під їх контролем і призначена для виробництва озброєнь і боєприпасів на шкоду національним інтересам за заниженою вартістю, вивозиться до США, Франції та Великобританії, які ведуть агресивну політику щодо Російської Федерації і поставляють зброю на Україну», – цитувало видання позицію прокуратури.

У самій компанії заявляли, що ці заводи не можна вважати частиною військово-промислового комплексу, оскільки група постачає феросплави металургійним підприємствам, а ті вже відправляють сталь оборонним заводам.

Виявлені тільки зараз порушення при приватизації стали приводом для повернення у власність держави та інших великих підприємств.

Нагадаємо, Російський суд націоналізував Липецьку фабрику «Рошен».

Стало відомо, що Німеччина може націоналізувати активи «Роснафти».

Читайте також: Націоналізація по-російськи. Чому це добре для України
Теги: росія приватизація бізнесмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські пропагандисти висвітлюють кожен крок Такера Карлсона
Ганьба Росії, яку вони вважають перемогою
7 лютого, 10:40
ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць
ISW розкрив, скільки Росія може виготовляти танків на місяць
31 сiчня, 07:51
Російські безпілотники вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу
Шахтарі опинилися у пастці: Вілкул повідомив про наслідки удару РФ по Кривому Рогу
2 лютого, 08:27
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін
Reuters: Ердоган обговорить з Путіним новий механізм експорту українського зерна
5 лютого, 03:50
Такер Карлсон відвідав Великий театр у Москві
У Москву завітав відомий американський Z-журналіст. США відреагували
4 лютого, 12:14
66% росіян погодилися, що Росія платить надто високу ціну за участь у війні
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
6 лютого, 23:12
Боєприпас із хімічною речовиною
Генштаб повідомив, скільки хімічних атак застосувала Росія з початку широкомасштабної війни
9 лютого, 15:31
Ведуча вибачилась за нецензурну лексику в етері
«Всі ми трошки Люда»: у мережі з'явився флешмоб на підтримку ведучої Людмили Барбір
15 лютого, 20:20
Ліжко в квартирі, яке вирішили забрати російські військові
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
23 лютого, 10:22

Економіка

У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?
У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?
Японія анонсувала нові санкції проти Росії
Японія анонсувала нові санкції проти Росії
Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною
Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки
Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки
ЄС заплатив Росії набагато більше грошей у перший рік великої війни, ніж дав Україні за два, – FT
ЄС заплатив Росії набагато більше грошей у перший рік великої війни, ніж дав Україні за два, – FT
США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін
США наклали санкції на виробника автівок, якого любить Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
43K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
16K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
6712
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
5653
У Чернівецькій області заборонено наближатися до кордону: причина
5148
Померла легендарна акторка, зірка фільму «Весілля в Малинівці»

Новини

The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua