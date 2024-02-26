У Росії націоналізовано найбільшого виробника феросплавів. До чого тут війна?

Ці заводи – найбільші в Росії виробники феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки та снарядів

Генпрокуратура заявила, що проведена понад 30 років тому приватизація заводів, була незаконною, оскільки для цього був потрібний окремий дозвіл

Арбітражний суд Свердловської області задовольнив позов Генпрокуратури Росії про передачу державі трьох заводів групи Челябінського електрометалургійного комбінату. Засідання відбулося у закритому режимі, пише проросійське видання «Интерфакс».

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Ці заводи – найбільші в Росії виробники феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки та снарядів. Раніше акціонерами групи були челябінський бізнесмен Юрій Антіпов та його родина.

Генпрокуратура в арбітражі заявила, що проведена понад 30 років тому приватизація заводів, що належать до військово-промислового комплексу, була незаконною, оскільки для цього був потрібний дозвіл уряду Росії.

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Як зазначає видання, підприємства потрапили під контроль резидентів «недружніх держав», і їхня продукція вивозиться за заниженою вартістю до США та Європи.

«Продукція, що випускається заводами під їх контролем і призначена для виробництва озброєнь і боєприпасів на шкоду національним інтересам за заниженою вартістю, вивозиться до США, Франції та Великобританії, які ведуть агресивну політику щодо Російської Федерації і поставляють зброю на Україну», – цитувало видання позицію прокуратури.

У самій компанії заявляли, що ці заводи не можна вважати частиною військово-промислового комплексу, оскільки група постачає феросплави металургійним підприємствам, а ті вже відправляють сталь оборонним заводам.

Виявлені тільки зараз порушення при приватизації стали приводом для повернення у власність держави та інших великих підприємств.

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Нагадаємо, Російський суд націоналізував Липецьку фабрику «Рошен».

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