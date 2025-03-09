Єпископ пояснив демонтаж хреста з храму та закликав не піддаватись маніпуляціям

За його словами, згодом хрест обов'язково буде відреставрованим, освяченим та встановленим на своє місце

Єпископ Авраамій прокоментував демонтаж хреста на Всіхсвятській церкві Києво-Печерської Лаври та закликав не вестися на маніпуляції. Про це повідомляє «Главком» на допис єпископа.

«Досить прикро в черговий раз чути закиди від «православних», що ось знову в Лаврі то чорніють хрести, то падають ... і, на жаль, багато необізнаних людей ведуться на такі маніпулятивні речі», – написав він.

Єпископ Авраамій пояснює, що через російські обстріли хрест не витримав вібрацій і вибухових хвиль. Через це керівництво Києво-Печерської лаври прийняло рішення, що хрест треба демонтувати.

За його словами, хрест обов'язково буде відреставрованим, освяченим та встановленим на своє місце.

«Всіхсвятська церква, як і весь комплекс Києво-Печерської Лаври, є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою . Понад десять років храм потребує негайної комплексної реставрації», –додає пископ.

Після того, як в суботу, 8 березня, на одному з храмів Києво-Печерської Лаври завалився хрест і працівникам ДСНС довелося терміново його демонтувати, віряни та атеїсти жваво обговорюють цю тему.

У соцмережах називають подію моторошним знаком, який стався трохи більш, ніж за 40 днів до Великодня.

Дехто з українців згадав події січня 2022 року, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення впав хрест з одного з куполів Софійського собору Києва. За інформацією працівників заповідника, тоді хрест впав через сильні пориви вітру.

«Після Софії важко таке ігнорувати», – прокоментувала сьогоднішню подію одна з дописувачок.

Ще одна жінка написала так: «Господи, що ще гірше, ніж війна має бути?», а інша залишила такий коментар: «Я хоч і атеїстка, але це все одно якось моторошно».