Єрмак пояснив, чому контрнаступ ЗСУ був успішним

Керівник Офісу президента прокоментував негативні оцінки стосовно українського контрнаступу

Контрнаступ України був успішним, зважаючи на можливості наших Збройних сил. Українські захисники адаптуються до умов на фронті та «переходять від наступу до оборони на кілька місяців» і наразі «не збираються зупинятися». Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo.

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Журналісти попросили посадовця прокоментувати негативні оцінки стосовно контрнаступу ЗСУ. На це Єрмак зауважив, що «очікування мають відповідати можливостям».

«З урахуванням наданих можливостей (озброєння від союзників, – ред.) контрнаступ пройшов цілком успішно», – наголосив очільник Офісу президента.

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За його словами, у Росії є перевага в повітрі завдяки більшій кількості літаків. Натомість у ЗСУ став помітним дефіцит боєприпасів і протимінної техніки.

«Війна не заморожена. Ми не збираємося зупинятися, поки не виграємо і не звільнимо всі наші території», – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, що, за повідомленнями CNN, бойові дії в Україні триватимуть щонайменше ще два роки. При цьому ймовірно, що у 2024 році не буде значних перемог на полі бою, бо і Україна, і Росія відновлюватимуть сили, а у 2025 році – Україна може ще раз піти у контрнаступ.

Раніше офіцер управління 12 бригади «Азов» Нацгвардії України Дмитро Андрющенко дав прогноз щодо контрнаступу України.

До слова, німецьке видання Welt писало, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 протягом наступних кількох місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу.