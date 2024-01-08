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ЗМІ повідомили, коли Україна зможе знову перейти від оборони до наступу

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, коли Україна зможе знову перейти від оборони до наступу
фото з відкритих джерел

Українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 протягом наступних кількох місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу. Про це інформує німецьке видання Welt.

Журналісти вказують на те, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму лише 60 кілометрів. Крим залишається одним із найпроблемніших регіонів Росії. Він призначався для того, щоб стати районом відступу і ударним майданчиком для російської армії, де вона могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Однак робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.

Видання зазначає, що за останні шість місяців Сили оборони України посилили атаки на Крим. Російський Чорноморський флот втратив кілька своїх кораблів і навіть штаб у Севастополі. Однією з основних причин зростаючого успіху українських контрударів, ймовірно, стало знищення ворожих радіолокаційних систем і позицій ППО в Криму ще у вересні 2023 року.

У матеріалі йдеться, що українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або у Росії немає достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові.

Раніше повідомлялося, що військовий аеродром «Саки» в Криму, який недавно був атакований ЗСУ, є об'єктом командного напрямку та місцем для зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР Міноборони України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

 

 

Теги: аеродром Україна винищувач росія системи ППО контрнаступ

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