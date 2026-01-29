Енергетичне перемир'я. Президент зробив заяву (відео)

Зеленський про енергетичне перемир'я: Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити

Президент Володимир Зеленський подякував американській стороні за зусилля щодо зупинення ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1436-го дня війни.

«Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуємо. Дякую американській стороні за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці, і сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив: «Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже».

Також Зеленський заявив, що на переговорах в Абу-Дабі з американською і російською сторонами обговорювалося енергетичне перемирʼя.

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час. «Я особисто просив Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста протягом тижня, поки стоять сильні холоди. Він погодився це зробити», – сказав Трамп.